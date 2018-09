'Iedereen zou deze kleurrijke vrouw beter moeten leren kennen'

Van Scheyen kende Otte niet persoonlijk, maar kwam haar altijd tegen op festivals en evenementen. "Ik vroeg me dan altijd af: wie is toch die vrouw met dat lange zwarte haar en kleurrijke kleding. Nou, en daar wilde ik dus antwoord op." Ineke Otte houdt volgens van Scheyen al ruim veertig jaar als alleenstaande vrouw het hoofd boven water met haar kunst. "Het werd dus tijd om Ineke een keer in de schijnwerpers te zetten."

Ladybug, this is Ineke

Over de titel 'Ladybug, this is Ineke' hoefde van Scheyen niet lang na te denken. "Ineke maakt regelmatig sieraden waar het lieveheersbeestje centraal staat. Het lieveheersbeestje staat voor geluk, hoop en liefde en dat geeft precies weer waar Ineke voor staat. Een vrouw die voor een glimlach zorgt en de schoonheid van de natuur wil delen met anderen op een positieve manier. Daarnaast hebben we gekozen voor een Engels titel, omdat Ineke ook internationaal haar sporen inmiddels ruimschoots verdiend heeft."

Een aantal bijzondere sieraden van Ineke Otte (foto: Ineke Otte)

Persoonlijk document

"Ineke is niet iemand die zich heel snel overgeeft en het achterste van haar tong laat zien. Vooral niet wanneer er een camera bij is. Ik wilde een persoonlijk document maken en wilde zo nu en dan de diepte in qua emoties. Dat was niet altijd makkelijk." Uiteindelijk is Van Scheyen erg tevreden over het eindresultaat. "De kijker krijgt een goed beeld over wie Ineke is, wat ze doet en vooral waarom."

Ineke Otte ontwerpt sieraden, sjaals, lampen, tafels, interieurproducten, beelden, glasobjecten, grafkunst, relatiegeschenken en designproducten. Zij geeft kleur- en inrichtingsadvies voor onder andere kantoorgebouwen en maakt een totaalconcept voor hotelkamers. Voor haar collecties sieraden heeft Ineke vier keer de 'Sherrif de Mode' prijs gewonnen in Parijs tijdens Fashion Week. Beroemd fashion-icoon Iris Apfel is verzamelaar van Ineke's sieraden. In Nederland zijn als bekende Nederlander onder meer Marijke Helwegen en Viktoria Koblenko een grote fan en dragen vaak de sieraden van Ineke.

Niet voor 't eerst

Ineke Otte hoefde niet lang na te denken toen ze gevraagd werd voor deze documentaire. "Het is niet voor het eerst dat ik benaderd ben voor een portret, maar het kwam er elke keer niet van. Nu dus wel en ik vind het wel heel bijzonder dat ik nu te zien ben op het grote doek." Ze was ook helemaal niet zenuwachtig tijdens de opnames. "Ik ben van mening, go with the flow, en dat ik nu ook gedaan. Ik had vaak na vijf minuten niet eens meer in de gaten dat er een camera was."

Drie films

Ook Otte vindt daarom dat de documentaire goed laat zien wie ze is en wat haar bezig houdt. "Kijk, ik doe dit werk al meer dan veertig jaar. De camera heeft tijdens het afgelopen jaar maar een aantal fragmenten uit m'n leven vastgelegd. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Voor mijn complete levensverhaal moeten er nog drie films gemaakt worden, hahaha."

Overal te zien

De documentaire 'Ladybug, this is Ineke' gaat zondag 9 september tijdens het filmfestival Film by the Sea in première. Als het aan Bo van Scheyen ligt, wordt hij daarna verkocht aan andere distributeurs, zodat hij ook op andere plekken te zien is. "Het zou mooi zijn, niet alleen voor iedereen die aan de film heeft meegewerkt, maar ook voor Ineke. Iedereen zou deze bijzondere, kleurrijke vrouw moeten leren kennen. Dat verdiend ze namelijk."

Ineke Otte op zoek naar inspiratie (foto: Ineke Otte)

Bo van Scheyen maakt documentaire over kunstenares Ineke Otte