Ton met Nederlands record in Top 10 van de wereld

Leonie Ton heeft in het Kroatische Sveti Martin na Muri een Nederlands record gelopen op het Wereldkampioenschap 100 kilometer. Ton eindigde op de tiende plaats in de wedstrijd. De hardloopster uit Wissenkerke had voor de 100 kilometer bijna acht uur nodig.

Leonie Ton (foto: Omroep Zeeland) Ton had lang uitzicht op een plaats in de top 5, maar werd in de laatst rondes voorbijgestreeft door enkele loopsters waardoor Ton genoegen moest nemen met de tiende plaats. Haar tijd van 7 uur 54 minuten en 55 seconden bleek een nieuw Nederlands record. Podium De wedstrijd werd gewonnen door de Kroatische Nikolina Sustic die een tijd liet noteren van 7.20:34' Daarmee had ze circa twee minuten voorsprong op de nummer twee Nele Alder Baerens uit Duitsland. Ruim een kwartier later werd de Japanse Mai Fujisawa derde.