Van Dixhoornbrigade op zoek naar jonge leden

Kennismakingsdag bij Middelburgse reddingsbrigade (foto: HV Zeeland)

De deelnemers konden op pad met een reddingsboot, leerden hoe je knopen moet leggen en kregen een EHBO-cursus. De Van Dixhoornbrigade hoopt met de kennismakingsdag jongeren te werven voor de juniorenploeg, waarvan de leden regelmatig oefenen en meehelpen bij bewakingen.

Brigadevoorzitter Leo Wolterman: "We kunnen nog best wat nieuwe leden gebruiken. Wat jonge leden betreft hebben we de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt maar extra jongeren die op kortere termijn kunnen doorstromen naar de rampenploegen kunnen we best gebruiken." De rampenploegen worden ingezet bij calamiteiten.

Volgens Wolterman ligt er geen lijst met eisen die worden en gesteld aan nieuwe redders. "Het spreekt voor zich dat het moet gaan om mensen die houden van zwemmen en varen, en die het leuk vinden om anderen te helpen."