Eerste nederlaag Hoek ondanks doelpunten Constansia

Hoek leed in Lisse de eerste nederlaag van het seizoen (foto: Orange Pictures)

In een spectaculaire openingsfase vielen drie doelpunten. Na iets meer dan een kwartier gaf Klap een pass op Constansia, die een mooie individuele actie bekroonde met de openingstreffer. Lang kon Hoek niet genieten van die voorsprong, want drie minuten later zorgde Bert Koomen voor de gelijkmaker. Weer twee minuten later was Constansia opnieuw trefzeker. Doesburg kopte de bal door en de snelle aanvaller van Hoek schoot knap raak. Daardoor kon Hoek gaan rusten met een voorsprong.

Jonathan Constansia zette Hoek twee keer op voorsprong (foto: Orange Pictures)

In de tweede helft werd het snel gelijk. Chergui werd bestraft voor een overtreding in het strafschopgebied en de penalty werd door Oussama Siali langs keeper Jordi de Jonghe geschoten. Na die 2-2 nam Hoek het initiatief en creëerde het legio kansen, maar vooral spits Doesburg had zijn vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant viel een kwartier voor tijd wel de 3-2. Bas Buimer scoot eerst op de paal, maar zorgde in de reboud alsnog voor de eerste voorsprong voor FC Lisse. Ook na dat doelpunt ging Hoek nog op jacht naar de derde treffer, weer kreeg het kansen, maar de verdiende gelijkmaker viel niet meer.

Scoreverloop

0-1 Jonathan Constansia (16)

1-1 Bert Koomen (19)

1-2 Jonathan Constansia (21)

2-2 Oussama Siali (48/pen)

3-2 Buimer (76)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Klap (Van den Bergh/46), Fitsch, Van Leiden, Chergui (Mbikulu/84), Wijkhuijs (Nyemb/57), Vandepitte, Impens, Constansia, Tiebosch, Doesburg

Later vandaag zijn hier beelden van FC Lisse-Hoek te bekijken.