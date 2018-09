Elf titels op longlist Zeeuwse Boekenprijs

Carolijn Visser won de Zeeuwse Boekenprijs 2017 (foto: Omroep Zeeland)

In de tweede week van oktober wordt de shortlist bekendgemaakt. Uit die vijf titels kiest de jury de winnaar, die een kunstwerk en duizend euro krijgt. Via de site van de PZC kan het publiek zijn favoriet voor de publieksprijs kenbaar maken.

Verder is er nog de prijs van de Zeeuwse boekhandel (voor een auteur of uitgever die voor het Zeeuwse boek van betekenis is) en worden er zogenoemde Accolades uitgereikt, extra waarderingen van de jury voor onder meer het beste debuut, het best uitgegeven boek of het beste jeugdboek. De prijzen worden op 3 november uitgereikt.

Voor de boekenprijs zijn dit jaar zeventig titels ingestuurd. De jury maakte vandaag op Film by the Sea de elf finalisten bekend. In de jury zitten commissaris van de Koning Han Polman, Anya Marinissen en Perry Moree van de ZB, Carolijn Visser, auteur en winnaar vorig jaar, PZC-redacteur Jan van Damme en Tiny Polderman, kenner van en schrijver over Zeeuwse cultuurgeschiedenis.

Longlist Zeeuwse Boekenprijs 2018