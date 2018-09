De Truckroll brengt een lach op ieders gezicht

'Tranen in mijn ogen'

Het is inmiddels traditie. De Truckroll wordt vandaag voor de 31e keer gehouden. Het evenement zorgt niet alleen bij de gehandicapten voor een grote lach op het gezicht, ook de chauffeurs genieten zichtbaar, net als alle zwaaiende mensen langs de kant. Eén van de chauffeurs: "Ik doe dit voor de twaalfde keer en heb een vaste pupil, die elk jaar met me meegaat. Het doet me altijd wel wat als we vertrekken, dan zit ik met tranen in m'n ogen. Dat je iemand zo'n plezier kan doen, daar ben ik heel blij mee."

Er wordt de hele rit van negentig kilometer door West-Zeeuws-Vlaanderen driftig gezwaaid en getoeterd vanuit de cabines. Een deelnemer zegt: "Het is geweldig! De sfeer is zo leuk. Ik heb een hele leuke chauffeur, we zitten de hele weg te lachen!"

Luister hieronder naar het radioverslag van Mirjam van Wouwe bij het vertrek van de Truckroll in Terneuzen:

ITEM Truckroll 2018