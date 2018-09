Laatste Zeeuwse ploegkampioenschappen voor Adrie van Strien (83)

Van Strien is de oudste deelnemer en heeft al ongeveer zestig bekers in huis. Vanwege een hersenbloeding lukt het hem niet meer om in een rechte lijn te ploegen waar de deelnemers juist op beoordeeld worden. "Ik doe nog mee omdat het mijn hobby is, dus ik vind het erg jammer dat ik moet stoppen. Maar het is niet anders, want ouderdom komt met gebreken", zegt hij. Ploegen is een vak en dat geeft hij graag door aan de jongere generatie. "Ik heb jongere mannen al veel geleerd, dus ik hoop dat die ermee doorgaan!", aldus van Strien.

Voor de laatste keer doet de 83-jarige Adrie van Strien mee aan de Zeeuwse Ploegkampioenschappen 2018 (foto: Omroep Zeeland)

In totaal deden er 38 deelnemers mee dit jaar en de jongste deelnemer is de 16-jarige Adriaan Reijnierse uit Middelburg. "Ik heb twee maanden mijn rijbewijs en van het voorjaar heb ik voor het eerst geploegd en dat vond ik zo leuk dat ik mee wilde doen", zegt hij. Voor Reijnierse is het zijn eerste wedstrijd en er valt volgens hem nog veel te leren. "Het afstellen van de tractor kan ik nog niet, maar ik heb nog genoeg tijd om het te leren."

Uitslag Zeeuwse Ploegkampioenschappen 2018