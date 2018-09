Zware nederlaag voor Oemoemenoe in BeNeCup

(foto: Miriam Wasterval)

Nadat de rugbyers een minuut stilte hielden voor Oemoemenoe-erelid Hans Bostelaar floot de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Dendermonde, die de afgelopen drie jaar kampioen werd in de Belgium Elite League, startte fel aan de partij en kwam door een try al snel op 0-5. Die voorsprong werd simpel uitgebreid en omdat Oemoemenoe hier geen antwoord op had liepen de bezoekers uit naar een 0-19. Dat was gelijk ook de ruststand.



Hoewel Dendermonde na de rust een versnelling lager ging spelen, kwam Oemoemenoe er niet aan te pas. Na bijna driekwart wedstrijd werd eindelijk de score geopend aan Zeeuwse zijde doordat Joey Luitwieler een try scoorde en Te Aho Morico een conversie benutte. Dat was echter het enige wapenfeit van Oemoemenoe deze wedstrijd. Dendermonde vond het nog niet voldoende en liep in de slotfase nog uit naar 7-46.



Volgend weekend speelt Oemoemenoe de laatste wedstrijd om de BeNeCup wat tegelijkertijd de eerste wedstrijd is in de Ereklasse.