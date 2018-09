Zege voor korfballers TOP bij debuut nieuwe trainer

De Ridder startte niet in de basis. Vanwege persoonlijke omstandigheden sloot ze later aan bij de spelersgroep. Terwijl de wedstrijd bezig was, begon De Ridder aan haar warming-up. Enkele minuten kwam ze al in de ploeg.

In de eerste helft werd niet veel gescoord. TOP ging de rust in met een 7-4 voorsprong door onder meer drie treffers van Jorian Schroevers uit een strafworp. Na rust brak een belangrijke fase aan toen TOP het even moeilijk had en Sporting Delta 7-5 maakte. Daarna liep TOP via treffers van opnieuw Jorian Schroevers (2x), Peter van Belzen en Jeanine Marijs uit naar een beslissende voorsprong: 11-6.

De overwinning van TOP kwam niet meer in gevaar. Jurgen Janse bepaalde de eindstand op 15-8.

Oppe was blij met de overwinning. "TOP heeft mooi verdedigd", zo begint de oefenmeester uit Dordrecht. "Je hoopt dat in aanvallend opzicht het schotpercentage nog wat meer omhoog gaat zodat we elke wedstrijd 25 goals maken. Maar dit is gewoon lekker, om zo te starten."

Oppe nam deze zomer het roer over van Arco Goedkoop, die enkele jaren succesvol trainer van TOP was. Goedkoop was zaterdag aandachtig toeschouwer bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.