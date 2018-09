Deel dit artikel:













'Asbest vrijgekomen bij grote brand Aardenburg'

Bij een grote brand in een landbouwschuur aan de Langeweg in Aardenburg is zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de omgeving afgezet. De landbouwschuur brandt volledig uit, waardoor er instortingsgevaar is.

Grote brand in Aardenburg (foto: HV Zeeland) Daarom is er een kraan ter plaatse zodat de brandweer veilig kan werken. De kraan zal de muren omver duwen, waarna de brandweer het bluswerk kan afronden. Omdat het om een grote brand gaat, zijn er 25 brandweerlieden ingezet. In de schuur stonden tractoren en er lag hooi opgeslagen. Bij het uitbreken van de brand waren er geen mensen en dieren in de schuur aanwezig. Omdat er vrijwel zeker asbest bij de brand is betrokken, heeft de brandweer extra aandacht voor eigen veiligheid. Op de erfgrens wordt een ontsmettingsveld ingericht, daar kunnen brandweermensen worden afgespoeld.