De Meeuwen uitgeschakeld na nieuwe nederlaag

De Meeuwen (foto: Omroep Zeeland)

De Meeuwen begon met veel afwezigen aan de wedstrijd. Trainer Daan Eikenhout had de beschikking over slechts 3 wisselspelers, nadat Robin Dek in de warming up geblesseerd afhaakte. De wedstrijd stond onder leiding van de 71 jarige Wim Broekhoven die aan zijn 55e seizoen als scheidsrechter is begonnen.



Ondanks het feit dat eerste klasser De Meeuwen een klasse hoger speelt dan tweede klasser Zeelandia Middelburg was het krachtsverschil groot, maar dan in het voordeel van Zeelandia Middelburg.De ploeg van trainer Salim Ben Sellam kwam halverwege de eerste helft dan ook terecht op voorsprong door een doelpunt van Ruben van Winkelhof. Ruim tien minuten later verdubbelde Jorn Soethout de score nadat keeper Milan Tevel van de Meeuwen de bal na een vrije trap uit zijn handen liet vallen en precies voor de voeten van Soethout, die er dankbaar 0-2 van maakte.



Uitgeschakeld

Na wat tactische omzettingen en met een iets behoudender spelconcept wist De Meeuwen in de tweede helft stand te houden en wist het de schade te beperken tot 0-2. Het enige wapenfeit in de tweede helft was een schot van De Meeuwen op doel van Zeelandia Middelburg. Door deze nederlaag en die van vorige week tegen Nieuwenhoorn is De Meeuwen al in de eerste groepsfase van de districtsbeker uitgeschakeld. Volgende week krijgt De Meeuwen de kans om de eer te redden als het moet aantreden in en tegen Arnemuiden.

Scoreverloop

0-1 Van Winkelhof (25)

0-2 Soethout (32)



Opstelling De Meeuwen

Tevel, Huibregtse (Luteijn/46), Boogaard, Lorello, Houterman, Eikenhout, Francke, Langezaal, Melis, Janse (De Vlieger/46), De Nooijer