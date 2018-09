Kloetinge klopt Cluzona dankzij vlammend schot Kole

Jeroen de Jonge van Kloetinge in actie tegen SSV'65 (foto: Ron Quinten)

De treffer van Kole viel vroeg in de wedstrijd. De spits speelde zich vrij en schoot hard, diagonaal, in de bovenhoek. Zijn doelpunt viel al na negen minuten en bleek de enige goal in de wedstrijd. Kloetinge had wel een licht overwicht in de wedstrijd waarin weinig kansen werden gecreëerd.

Stand in de poule

Kloetinge heeft nu vier punten uit twee wedstrijden en wordt op de voet gevolgd door DOSKO, dat door een 3-1 zege vandaag op SSV'65 tweede staat. De ploeg uit Goes blijft op één punt steken. Cluzona heeft drie punten.

Scoreverloop

1-0 Demy Kole (9)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Özcan, Van Tiggele, Van den Dries (Van Keulen/78), De Leeuw (Van Vossen/72), Kole (Van Vooren/60), Van der Poel