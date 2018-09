GOES staat voor test in topper tegen OFC

Sherief Tawfik heeft GOES op een 1-0 voorsprong gezet in de finale van de districtsbeker (foto: Orange Pictures)

De Bevelandse club kon afgelopen week probleemloos naar de wedstrijd toewerken. De spelers met pijntjes (Schalkwijk, De Kroo, Tawfik en Franse) zijn inzetbaar. Tawfik en Franse kampten allebei met een hamstringblessure. Ze trainden vrijdag nog deels apart van de groep, maar kunnen tegen OFC gewoon meedoen.

"Sherief heeft vorige week tegen Dongen op routine mee kunnen spelen. Ik hoop dat hij tegen OFC zich nu ook weer in de opbouw kan laten zien", aldus GOES-trainer Veenstra.

Alleen verdediger Rick de Punder is vanwege interlandverplichtingen met Sint-Maarten niet beschikbaar.

De laatste competitienederlaag van GOES op eigen veld dateert van zes maanden geleden. GOES ging op 31 maart met 0-1 onderuit tegen UDI'19.

Veenstra bestempelde OFC voor de start van de competitie als kampioenskandidaat. "Zondag is natuurlijk wel een mooi affiche om te kijken waar we staan. Ondanks dat de competitie nog maar pas begonnen is."

GOES won de eerste twee duels van Westlandia en Dongen. Twee ploegen die vorig seizoen in de top vijf eindigden in de Derde Divisie. "Ik ben benieuwd of we dit ook tegen OFC kunnen, want dat is een ploeg waarvan ik zeker weet dat die in de top vijf gaat eindigen."

GOES OFC begint zondag om 14.30 uur op Sportpark Het Schenge in GOES.