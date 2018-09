Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 8 september

Voor het eerst in de competitie liep Derdedivisionist Hoek tegen een nederlaag aan. FC Lisse klopte de ploeg van trainer Dennis de Nooijer met 3-2. Hoek was de enige Zeeuwse club die vandaag in competitieverband in actie kwam. Tientallen andere verenigingen uit onze provincie speelden in de districtsbeker. De uitslagen op een rijtje.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie zaterdag Hoek lijdt een onnodige nederlaag tegen FC Lisse. Twee goals van Jonathan Constansia leveren geen punten op. Hoek is de koppositie door de nederlaag kwijt. Quick Boys heeft als enige negen punten uit drie wedstrijden. Lees ook: Eerste nederlaag Hoek ondanks doelpunten Constansia Districtsbeker In het districtsbekertoernooi werden tientallen wedstrijden gespeeld. Bruse Boys verloor dik bij Rijsoord. FC Dauwendaele en de zaterdagtak van GOES scoorden er lustig op los. Kruiningen wist Waarde met grote cijfers te kloppen, VCK werkte aan het doelsaldo tegen FC De Westhoek en Hoedekenskerke/Kwadendamme won de derby van DwO'15 met 3-1. [Tweet:https://twitter.com/omroepzldsport] De twee Zeeuwse zaterdag eersteklassers hadden vandaag wisselend succes. Kloetinge won thuis van Cluzona en nestelt zich bovenaan in de poule met verder DOSKO en SSV'65. De Meeuwen verloor op eigen veld met 0-2 van Zeelandia Middelburg en is nu al uitgeschakeld. Lees ook: Kloetinge klopt Cluzona dankzij vlammend schot Kole

De Meeuwen uitgeschakeld na nieuwe nederlaag Apollo'69 ging in Brabant hard onderuit tegen METO. En jawel, het bestaat nog. Een 0-0 wedstrijd bij WHS-Lepelstraatse Boys. Vrouwenvoetbal IJzendijke won in de strijd om de KNVB beker op bezoek bij Lyra. In de districtsbeker won FC Axel met 0-1 bij Smerdiek. Sparta/JVOZ tegen DKS'17 wordt vanavond gespeeld.