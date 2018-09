Landelijke Ride for the Roses volgend jaar weer in Zeeland

KWF Kankerbestrijding-directeur Johan van de Gronden kijkt uit naar het weerzien met het Zeeuwse land: "Zeeland heeft de afgelopen jaren bewezen een uitstekende gastheer van dit evenement te zijn en ik ben heel blij dat Goes de Ride verwelkomt."

Blij en trots

Als gastheer van het evenement is wethouder sport van Goes Derk Alssema blij en trots met de komst van het evenement: "Fietsstad Goes is een mooie uitvalsbasis om Zeeland per fiets te doorkruisen. Ride for the Roses is een begrip in Nederland. In 2014 heb ik hem zelf mogen rijden en ik weet zeker dat de duizenden deelnemers volgend jaar opnieuw een bijzondere dag beleven."

Ride for the Roses weer in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers -er worden er zeker 10.000 verwacht- kunnen kiezen uit vier routes: drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer en een pelotonstocht van 100 kilometer. Iedere deelnemer krijgt aan de finish een roos. De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen. De fietstocht is volgend jaar op 15 september.

Eerder leverden de landelijke edities van de Ride for the Roses in Zeeland 2,2 miljoen euro op. De andere jaren werd de zogenoemde Delta Ride for the Roses in Zeeland gereden. Daarbij wordt jaarlijks een bedrag van tussen de 100.000 en 200.000 euro opgehaald.

