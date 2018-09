Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van der Lijke pakt Europese titel bij familiefeestje

Wielrenner Nick van der Lijke is in Erfurt Europees kampioen achter de derny geworden. Met René Kos op de derny voor hem legde de Middelburger in de finale 30 kilometer af in 28 minuten en 46 seconden. Van der Lijke trof op het podium van het EK twee familieleden, want zwager Maikel Zijlaard legde met schoonvader Ron Zijlaard beslag op de tweede plaats.

Nick van der Lijke op het podium van het EK (foto: UEC Cycling) De verschillen op het podium waren klein in Erfurt. Van der Lijke won met iets meer dan vier seconden voorsprong. De Duitser Achim Burkart finishte met Christian Ertel ook nog binnen de 29 minuten. Europees kampioenschap derny finale, 30 kilometer Nick van der Lijke / René Kos Nederland 28.46'97" Maikel Zijlaard / Ron Zijlaard Nederland 28.51'24" Achim Burkart / Christian Ertel Duitsland 28.59'70"