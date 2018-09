Zeges voor Spruijt en Boot bij OZK motorcross

Kevin Spruijt (foto: DDpictures)

Spruijt kan de titel in de 500 cc klasse niet meer ontgaan. Hij won de laatste zes manches allemaal en begon het kampioenschap met twee derde plaatsen. Omdat deelnemers de twee slechtste resultaten na de vijfde en laatste wedstrijd van volgende week mogen schrappen is Spruijt al zeker van de titel in de belangrijkste categorie.

250 cc

In de 250 cc klasse is de strijd spannender. Jordan-Lee van Maaren uit Vlissingen heeft 26 voorsprong op Mark Boot, maar dat komt door de afwezigheid van Boot bij één van de wedstrijd. Alle manches waarin Boot aan de start verscheen, sloot hij winnend af. Daardoor is hij de favoriet voor de titel.

125 cc

In de 125 cc klasse won Mats Leeuwenstein de wedstrijd in zijn woonplaats Vlissingen door in de eerste manche tweede te worden en de twee manche te winnen. Zijn voorsprong, voorafgaand aan de slotwedstrijd van volgende week in Rilland, is dertien punten op Jochem van de Wiele uit Hulst.