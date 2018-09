Broer en zus willen hoge ogen gooien op het EK Lifesaving voor junioren

De sport Lifesaving is in Australië ontstaan en is daar erg populair. "De strandwachten begonnen wedstrijden te doen om te kijken wie de beste lifesaver was", vertelt de 16-jarige Guido. "Het was ook een manier om de nieuwe strandwachten te kunnen testen", vult de 18-jarige Céline aan. In Nederland is de sport nog niet heel populair. "Maar we zijn wel aan het groeien." "Het leuke van de sport is dat je niet alleen moet kunnen zwemmen, maar ook goed moet zijn met lopen, met zwemvliezen en op een board op het water", aldus Céline.

Allebei Nederlands Kampioen

Guido Brink werd afgelopen weekeinde tijdens de Nederlandse kampioenschappen Lifesaving in Noordwijk Nederlands Kampioen op het onderdeel Surfrace. "Mijn kracht ligt niet zozeer in het water, maar op het strand. Ik ben heel snel met een sprintnummer en hoop eigenlijk ook op een medaille. Maar ik kan ook goed zwemmen, hoor." Céline won vorig jaar op het NK maar deed afgelopen weekend niet mee vanwege een gebroken vinger. "Ik merk inmiddels dat dat geen belemmering meer is, dus ik ga er vol voor."