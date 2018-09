Abdenbi leidt VC Vlissingen naar eerste overwinning

Abdoe Abdenbi (foto: Paul ten Hacken)

Het eerste doelpunt van Vlissingen viel al snel in de wedstrijd. Na veertien minuten spelen benutte Abdoe Abdenbi de eerste kans van de wedstrijd optimaal en schoot gelijk de 0-1 binnen. Na de openingstreffer bleven de kansen nog steeds uit. Toch ging de ploeg van John Karelse goed om met de weinige kansen.

Abdoe Abdenbi zag na ruim een half uur spelen zijn kans schoon om zijn tweede van de middag te maken waardoor Vlissingen met een comfortabele 0-2 voorsprong de kleedkamer op kon zoeken.

Na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar waardoor de eerste zege van het seizoen voor Vlissingen een feit is. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam op naam van Abdoe Abdenbi, in de blessuretijd maakte hij zijn middag compleet door een hattrick te scoren.

Scoreverloop

0-1 Abdoe Abdenbi (14)

0-2 Abdoe Abdenbi (29)

0-3 Abdoe Abdenbi (90+2)

Opstelling VC Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel (Mallie/58), Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Renzo Roemeratoe, Crucq, Bouzambou (Roose/77), Martien, Abdenbi, Pattinama