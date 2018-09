Deel dit artikel:













Motorrijder gewond na ongeval in Nisse

Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeluk in Nisse. Het was een eenzijdig ongeval op de Van der Poest Clementstraat.

De motor moest uit de sloot worden getakeld (foto: HV Zeeland) Vermoedelijk is de motorrijder uit de bocht gevlogen. Hij raakte gewond en werd met een ambulance afgevoerd. De motor belandde in een sloot. Die is er door een bergingsbedrijf uit getakeld.