GOES krijgt in blessuretijd negental OFC op de kniëen

Na een eerste halfuur waarin de ploegen aan elkaar gewaagd waren en niet al te veel kansen gecreëerd werden sloeg opeens de vlam in de pan. Aanvoerder Bryan Ottenhof van OFC haalde de doorgebroken Erwin Franse neer en kreeg een directe rode kaart en een penalty tegen. Remon de Vlieger maakte vanaf elf meter geen fout en zette GOES op voorsprong.

Gelijkmaker en opnieuw rood

Na rust wist OFC, dat de eerste twee wedstrijden van het seizoen net als GOES had gewonnen, toch nog terug te komen met een man minder. Invaller Mohamed Cherif promoveerde een verre ingooi tot doelpunt door de bal achter Brian Meulmeester te koppen. Zeven minuten na die gelijkmaker kregen de bezoekers opnieuw rood (2 keer geel voor Soufiane Reclaoui) en had GOES dus nog twintig minuten om negen spelers van OFC op de knieën te krijgen.

Erwin Franse aan de bal in de wedstrijd tegen OFC (foto: René van der Vliet)

Dat bleek nog lastiger dan het op papier lijkt. OFC liet zich wel terug drukken, maar kwam er af en toe ook gevaarlijk uit en kreeg via Cherif zelfs nog een hele grote kans op 1-2. Maar het was GOES dat nog wist te scoren. Verdediger Sherief Tawfik werd matchwinner door de winnende goal binnen te werken. Daardoor heeft GOES negen punten uit drie wedstrijden en staat het samen met Jong FC Volendam bovenaan in de Derde Divisie.

Schoudergoal

Met zijn schouder bezorgde Tawfik uiteindelijk zijn ploeg nog de drie punten, maar het was ter nauwer nood. "De bal gleed net voorbij mijn hoofd tegen mijn schouder aan en vliegt zo de kruising in." Trainer Rogier Veenstra zag dat zijn ploeg moeite had om met een overtal te spelen. Toch wil hij niet meegaan in de uitspraak dat het lastiger voetballen is tegen negen of tien man. "Dat is de grootste onzin, maar ik zou het liefst elke week tegen tien man spelen."

Scoreverloop

1-0 Remon de Vlieger (31)

1-1 Mohamed Cherif (63)

2-1 Sherief Tawfik (90+4)

Bijzonderheden

Aanvoerder Bryan Ottenhof van OFC kreeg na een halfuur spelen direct rood na het neerhalen van de doorgebroken Erwin Franse. Soufiane Reclaoui (OFC) werd twintig minuten voor tijd ook van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Opstelling

Meulmeester, Van Hecke (Kroon/76), Tawfik. Manuhuwa, James (De Kroo/67), De Winter, Hollemans, De Vlieger, Franse, Wissel, Schalkwijk

Later vandaag zijn hier beelden te bekijken van de spectaculaire zege van GOES op OFC.