Nancy van de Ven raakt Europese titel kwijt door pech

Motocrosser Nancy van de Ven is in het Poolse Gdansk haar Europese titel kwijt geraakt. De 20-jarige Vlissingse viel in de tweede manche van het EK voor vrouwen uit door mechanische pech. In het algemeen klassement eindigde Van de Ven op een zesde plaats.

Nancy van de Ven (foto: Gino Maes) Race

Nancy van de Ven reed de hele manche aan het achterwiel van de Italiaanse Kiara Fontanesi, maar verdween in de slotfase door mechanische pech uit de wedstrijd. Van de Ven had last van een kapotte bougie. Fontanesi won de manche en pakte samen met Italië de landstitel. Team Nederland haalde het podium en eindigde op de derde plaats. Eerste manche

Vanmorgen eindigde Nancy van de Ven op een tweede plaats, achter Kiara Fontanesi. Bij de eerste manche had Van de Ven te maken met een kapot wiel, maar kon ze de race wel uitrijden. Assen

Volgende week staat er de volgende WK wedstrijd op het programma. Dan zal Nancy van de Ven aantreden in Assen.