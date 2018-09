Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 9 september

De hoogst spelende Zeeuwse zondagsclubs hebben goede zaken gedaan dit weekend. Zowel GOES als VC Vlissingen wisten allebei te winnen. Bij GOES ging het iets moeizamer, pas in de laatste minuten van de blessuretijd zorgde Sherief Tawfik voor de beslissende treffer. Naast de Derde Divisie en de Hoofdklasse werd er ook nog gevoetbald in de districtsbeker. Alle uitslagen staan hier overzichtelijk op een rij.