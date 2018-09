22.500 euro opgehaald door de eerste spinningmarathon van Goes for Kika

Vijf jaar lang werd er op de markt van Goes een spinningmarathon gehouden door de Stichting Jayden, maar omdat het aantal deelnemers ieder jaar minder werd is die stichting hiermee gestopt. Maar Roxanne Machielse nam het stokje over en wilde het toch nog een keer proberen. "Het was toen een geslaagd evenement en veel mensen waren teleurgesteld dat het niet meer was. Daarom wilde ik het een nieuw leven inblazen", vertelt Machielse.

Er werd niet alleen geld ingezameld met spinnen. Er waren ook foodtrucks, artiesten, spelletjes en andere activiteiten. Daarnaast vielen er nog prijzen te winnen met een loterij en de dag werd afgesloten met een barbecue waarvan de opbrengst ook aan Kika werd gedoneerd. "Het was een succes, mensen kwamen naar me toe om te zeggen dat het goed was georganiseerd en ik ben zeker van plan om het vaker te doen!", aldus een trotse Machielse.