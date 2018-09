Fabriek Yara stilgelegd na vrijkomen bruingele wolk

Gele wolk bij Yara (foto: René van Hofwegen)

De wolk kwam vrij door een storing in de salpeterzuurfabriek. Dat gebeurde rond 16.50 uur. De fabriek is stilgelegd, waardoor de uitstoot stopte. Rond 18.35 uur kon de Veiligheidsregio melden dat de wolk was verwaaid. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.

Yara onderzoekt wat precies de oorzaken van de storing zijn. Het bedrijf verwacht dat de fabriek in de loop van deze week weer in bedrijf is.

Bij Yara Sluiskil was een bruingele wolk te zien. Foto gemaakt in Axel. (foto: Petra Elegeert)