Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Yara stilgelegd na vrijkomen bruingele wolk

Bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil is vanmiddag een wolk stikstofoxiden vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland heeft de wolk niet geleid tot 'gezondheidsschade op leefniveau'. De wolk had een bruingele kleur.

Luchtfoto van Yara in Sluiskil (foto: OZ) De wolk kwam vrij door een storing in de salpeterzuurfabriek. Dat gebeurde rond 16.50 uur. De fabriek is stilgelegd, waardoor de uitstoot stopte. Rond 18.35 uur kon de Veiligheidsregio melden dat de wolk was verwaaid. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.