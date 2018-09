Zeeland wordt wakker: bruingele wolk bij Yara, GOES en Ride for the Roses

Bij Yara Sluiskil was een bruingele wolk te zien. Foto gemaakt in Axel. (foto: Petra Elegeert)

Storing Yara

Bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil is vanmiddag een wolk stikstofoxiden vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland heeft de wolk niet geleid tot 'gezondheidsschade op leefniveau'. De wolk had een bruingele kleur.

Spelers GOES juichen na de overwinning op OFC (foto: René van der Vliet)

GOES wint weer

De trein die GOES heet dendert door in de Derde Divisie. De Bevelandse club won vanmiddag ook de derde wedstrijd van het seizoen door OFC met 2-1 te verslaan. Verdediger Sherief Tawfik was de gevierde man bij GOES. Hij scoorde in de vierde minuut van de blessuretijd de winnende treffer, toen OFC nog maar met negen spelers over was.

Ride for the Roses weer in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ride terug naar Zeeland

De landelijke Ride for the Roses keert terug naar Zeeland. Volgend jaar start de jaarlijkse fietstocht waarbij geld wordt opgehaald voor KWF Kankerbestrijding in Goes. Eerder gebeurde dat al in 2008 en 2014.

Van de Ven is klaar voor de GP in Duitsland (foto: Gino Maes)

Pech nekt Van de Ven

Motocrosser Nancy van de Ven is in het Poolse Gdansk haar Europese titel kwijt geraakt. De 20-jarige Vlissingse viel in de tweede manche van het EK voor vrouwen uit door mechanische pech. In het algemeen klassement eindigde Van de Ven op een zesde plaats.

De wolkenlucht bij Breskens (foto: Leen v.d. Horst)

Het weer

Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Er kan even wat regen vallen, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt met zo'n 20 graden minder warm dan gisteren. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.