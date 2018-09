'Dow werkt mee aan klimaatvriendelijke fabriek van 1 miljard dollar'

(foto: Omroep Zeeland)

De te bouwen fabriek moet rookgassen van Tata's hoogovens in IJmuiden omzetten in een grondstof waar Dow in Terneuzen weer plastic van gaat maken.

Bestuursvoorzitters Theo Henrar van Tata Steel Nederland en Anton van Beek laten aan Het Financieele Dagblad weten dat de fabriek de CO2-uitstoot tot 2030 met vier tot vijf miljoen ton per jaar kan verminderen.

De nieuwe fabriek moet tussen 2025 en 2027 gebouwd worden en hangt nog wel af van het succes van proefprojecten die dit najaar starten. Het is nog niet duidelijk wie de investering van 1 miljard euro op zich neemt.

Ranglijst

Samen met Yara in Sluiskil is Dow de belangrijkste oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen in Zeeland. Dow gebruikt op dit moment (afhankelijk van het seizoen) nafta of aardgas als basis voor de plasticproductie. Zo komt Terneuzen aan zijn toppositie op de Zeeuwse ranglijst van gemeenten waar de meeste kilo's CO2 worden geproduceerd: 25,7 kilo per vierkante meter.

Ter vergelijking: in Velsen, waar Tata Steel is gevestigd, bedraagt de uitstoot van van CO2 per vierkante meter, bijna acht keer zoveel als in Terneuzen. Het is niet bekend hoeveel de uitstoot van CO2 in Zeeland vermindert als Dow de rookgassen van Tata Steel gaat gebruiken als grondstof.