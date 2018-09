Zaalvoetballer Bouzambou droomt van topcompetitie

"Groene Ster is mijn club en ik speel er graag", vertelt Bouzambou. "Maar ik wil graag naar een buitenlandse topcompetitie zoals Spanje, Italië of Portugal. Dat is mijn persoonlijke droom en die wil ik waarmaken. Als er in de winterstop een hele mooie club komt, kan ik daar moeilijk nee tegen zeggen. Ik wil zien of ik het niveau aankan."

De zaalvoetballer uit Oost-Souburg speelde de afgelopen jaren al enkele keren in Indonesië, waar hij als prof leefde. "Twee keer per dag trainen, spelen voor volle tribunes." Nu hoopt hij in een grote Europese topcompetitie aan de bak te komen. "Vorig jaar was ik dichtbij een overgang naar Italië of Portugal, maar het ging op het laatste moment niet door."

Saïd Bouzambou (28 jaar, Oost-Souburg) speelde 29 interlands voor het Nederlands zaalvoetbalteam waarin hij zeven doelpunten maakte. Voor Groene Ster in Vlissingen maakte hij in 215 wedstrijden, maar liefst 327 goals. Behalve voor Groene Ster speelde Bouzambou ook voor Gelko Hasselt en FT Antwerpen in België. In Indonesië kwam hij uit voor Vamos FC Mataram, Permata Indah en SKN FC Kebumen.

Met Groene Ster begon Bouzambou afgelopen vrijdag aan een nieuw seizoen in de Eredivisie, het hoogste niveau in Nederland. Groene Ster ging met 4-10 kansloos onderuit tegen landskampioen Hovocubo uit Hoorn. Bouzambou scoorde één keer.

Saïd Bouzambou in actie voor Oranje tegen België in maart 2017. (foto: Orange Pictures)

Bouzambou maakt ook deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands team dat eind deze maand twee oefenduels tegen Malta speelt. De definitieve selectie wordt binnenkort bekendgemaakt.