Sophia Loren in Vlissingen: 'Misschien kom ik hier nog eens terug met mijn familie'

De actrice kreeg de prijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Loren nam de onderscheiding met dankbaarheid in ontvangst en vond het de moeite waard om naar Zeeland te reizen: "Misschien kom ik hier nog eens terug met mijn familie." Loren noemde ook acteur Marcello Mastroianni met wie ze bijna haar hele leven heeft samengewerkt: "Hij was een geweldig man." Mastroianni was de tegenspeler van Loren in de film Una Giornata Particolare. Die film werd na de uitreiking van de award getoond.

De Grand Acting Award is een onderscheiding voor filmmakers of acteurs met bijzondere verdiensten in de filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Rutger Hauer en Jan Decleir de award.