Miljoenenjacht-Tim uit Zierikzee brengt harten op hol

Tim de Visser uit Zierikzee (foto: RTL 4 / Miljoenenjacht)

Voor - met name - veel vrouwelijke kijkers van het televisieprogramma was de 29-jarige Tim 'onweerstaanbaar'. Dat lieten ze duidelijk merken op social media.

De ene na de andere liefdesverklaring viel Tim ten deel.

Natuurlijk, de meeste kijkers vielen voor zijn uiterlijk, maar Ilse zag nog veel meer moois aan Zeeuwse Tim.

De ontgoocheling bij de kijkers was groot na de ontboezeming in de uitzending over 'dé vriendin van Tim'.

Maar sommige fans, zoals Ilse - ja, die van het accentje - gaven het nog niet op.

Tim in de studio van Miljoenenjacht (foto: RTL 4 / Miljoenenjacht)

Uiteindelijk haalde Tim niet de finale met de beroemde geldkoffers. Hij besloot bij het halve finale-spel voor zekerheid te gaan door op de rode knop te drukken. Dat leverde hem een bedrag van 53.300 euro op... en weer voor wat rust op Twitter.