Deze winter geen Zeeuwse bruinebonensoep?

Bij Termont en Thomaes in Biervliet komen alle bonen die in Zeeuws-Vlaanderen worden geteeld na de oogst binnen. Ze worden schoongemaakt en gaan vervolgens naar klanten zoals Hak en Coroos. Heidi Vercruyse ziet de verschillen met de oogst van vorig jaar goed. "De bruine bonen dit jaar zijn een stuk kleiner en het zijn er ook veel minder."

Zeeuws-Vlaanderen paradijs voor teelt van peulvruchten De Nederlandse bruine boon wordt vooral in Zeeuws-Vlaanderen geteeld. Dat komt omdat het klimaat voor de boon er gunstig is. Ook de zilte kleigrond zorgt ervoor dat de boon goed in Zeeuws-Vlaanderen gedijt. Een aantal jaar geleden waren er nog teveel bruine bonen in Zeeuws-Vlaanderen. De boeren zaten toen met een overschot. Maar de populariteit van peulvruchten is wereldwijd gestegen en daar profiteert de Zeeuwse bruine boon ook van. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden er, na een flinke dip in 2016, weer meer bonen geteeld.

Bruine bonen, aantal hectare (bron: CBS)

Nederland Zeeland 2014 182.857 175.972 2015 157.371 150.276 2016 82.181 76.384 2017 134.721 128.367

Door de populariteit zijn de opbouwde voorraden van vorig jaar bijna op. Toch vreest het bedrijf niet dat we deze winter geen bruinebonensoep meer kunnen eten. "De kwaliteit van de bonen is verder gewoon goed, dus we kunnen deels aan de vraag van de klanten voldoen. We hebben de verwerkende bedrijven duidelijk gemaakt dat ze met een natuurproduct werken en te maken hebben met boeren en niet met fabrieken."

Toekomst

Termont en Thomaes kijkt samen met de boeren hoe ze zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden op extreme weersomstandigheden. De bruine boon kan goed tegen de warmte, maar de droogte werd hem bijna fataal. Vercruyse: "Er zijn peulvruchten die beter tegen deze droogte kunnen, zoals kikkererwten. Daar worden nu volop proeven meegedaan."

