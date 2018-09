Cel en taakstraf voor duo met valse merkkleding

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De man van 35 is veroordeeld tot acht maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk. Doordat hij nog twee maanden voorwaardelijke celstraf had van een eerdere veroordeling, moet hij nu een half jaar de cel in. Daarbij nam de rechtbank mee dat de eerdere veroordeling voor een vergelijkbaar feit was en dat de man een erg verontwaardigde houding aan had genomen tijdens de zitting.

De 25-jarige man kreeg een taakstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Hij had ook al een eerdere veroordeling bij een andere rechtbank. Beide mannen krijgen een nieuwe proeftijd van twee jaar.

Vondst in een garagebox

Dankzij een melding van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) kwam justitie de valse merkkleding en -schoenen op het spoor. Ook Nike ontdekte de partij valse kleding en schakelde een recherchebureau in. Door een zogenaamde koop door een medewerker van het kledingmerk kwam het duo in beeld. Tijdens een inval in een box van Safestore in Vlissingen ontdekte de politie een grote partij vervalste merkkleding en -schoenen. In een gereedstaande bestelbus werden ook nepartikelen aangetroffen.

In het vonnis nam de rechtbank de tijd om de bezwaren van de advocaten van de daders te weerleggen. De advocaten hadden vraagtekens gezet bij de wettelijkheid van de inval waarbij de nepkleding werd gevonden. Volgens de rechter was er voldoende verdenking en heeft de politie dus geen regels overtreden.

Wijzen naar elkaar

De rechtbank geloofde ook geen van de veroordeelden toen ze beweerden dat ze niets meer te maken hadden met het bedrijfje dat handelde in de kleding. Beide wezen ze ook naar de ander als de persoon die het bedrijf alleen runde.