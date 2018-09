Het is gelukt: kikkererwten van Zeeuws-Vlaamse bodem

Wereldwijd is er veel vraag naar kikkererwten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in hummus en in salades. Risseeuw was benieuwd of het gewas in Zeeuws-Vlaanderen ook kans maakt, normaal gezien worden de erwten namelijk geteeld in warmere oorden. "We hebben een warme, droge zomer gehad. Mensen genoten ervan op het strand en de kikkererwt hier op het land. Hij ziet er dan ook goed uit," zegt de boer.

Zeeuws-Vlaamse boer experimenteert met kikkererwten (foto: Omroep Zeeland)

Juist door het veranderende klimaat heeft de boer de kikkererwten ingezaaid. De bruine boon heeft namelijk veel te lijden onder droogte, maar de kikkererwt kan er erg goed tegen. De wortels van de plant gaan dieper de grond in en kunnen dus meer vocht opnemen. Toch is het afwachten of het een blijvertje is: "Dit jaar doet hij het goed, maar als we volgend jaar een extreem natte zomer hebben, weet ik niet of de erwt het overleeft."

Oogst

Daarom probeert hij het volgend jaar nog een keer. "Het is leuk om met zulke gewassen te experimenteren. Nu kijken wat de plant nog extra nodig heeft aan mest en andere voedingsstoffen, zodat we volgend jaar nog beter voorbereid zijn tegen mogelijke ziektes en schimmels." Eind september hoopt Risseeuw de eerste Zeeuwse kikkererwten te oogsten.