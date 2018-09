File op A58 en A4 door gekantelde vrachtwagen

Net over de grens van Zeeland met Noord-Brabant staat het verkeer volledig vast door een gekantelde vrachtwagen. Vooral op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom is er veel vertraging, ruim een uur.

De vrachtwagen ligt in de middenberm ter hoogte van de afslag Bergen op Zoom. De vrachtwagen vervoerde avocado's. Rijkswaterstaat kon rond 16.00 uur melden dat de vrachtwagen weer overeind stond. Wel is de ravage groot, en moet de vangrail nog gerepareerd worden.

De A4 in de richting van Rotterdam is tot na de avondspits afgesloten, richting het zuiden is één rijstrook open. Tussen afrit Tholen en Bergen op Zoom staat een kilometerslange file met een vertraging van zo'n drie kwartier.

Ook op de A58 vanuit Roosendaal richting Bergen op Zoom loopt het vast. Daar staat een file van drie kilometer, met een vertraging van zo'n twintig minuten.