De Koning met wereldrecord in skiff naar finale WK

Corné de Koning gaf bij het WK direct zijn visitekaartje af (foto: KNRB)

De Koning (28) legde de twee kilometer af in 8 minuten 35 seconden en 44 honderdsten en was daarmee flink wat sneller dan zijn vorige toptijd. Door dit resultaat is De Koning vrijdag tijdens de finale de grote favoriet voor goud, want het verschil met de concurrentie was in de series meer dan zes seconden. De skiff is over twee jaar bij de Paralympische Spelen in Tokio niet Olympisch en daarom is dit voor De Koning niet het belangrijkste onderdeel.

WK-promo Corné de Koning en Annika van der Meer

Dubbel-twee

Dat is namelijk de dubbel-twee, waarin De Koning samen met Annika van der Meer uitkomt. Het duo verdedigt in Bulgarije de wereldtitel van vorig jaar en wil op dit onderdeel uitblinken in Tokio