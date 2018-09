Broeder Dieleman laat toeval een rol spelen in zijn muziek

Broeder Dieleman - De Groeten

Vrijdag is Komma officieel uitgekomen. Hoe voelde dat toen je voor het eerst een exemplaar in handen had?

"Ja, wel goed. Het was namelijk nogal een werk om alles te maken. Daar heb ik een paar jaar over gedaan. Dus ik was er erg blij mee. Ik had ook goeie recensies, dat is ook fijn. "

"Ik rook een laatste peuk op alles wat nooit meer terug komt, wat vertrouwd was en nooit meer terugkomt." Is die tekstregel uit de single De Groeten ook de rode draad van het album?

"Beetje wel. Het is een vorm van afscheid waar ik vandaan kom. Ik woon daar niet, maar ik kom er wel vandaan en voel me verbonden. De Groeten kan je positief en negatief opvatten. Dat mag je zelf weten."

Het album wordt een samenspel van kunstdisciplines genoemd, in dit geval muziek en fotografie. Kan je je daar in vinden?

"Ja, voor mij voelt het heel logisch dat het samenvalt. In m'n hoofd is er zowel tekst, als klank en beeld. Dat komt allemaal samen. Ik heb een drang om het allemaal te maken. Ik denk er niet over na, het gebeurt gewoon."

Broeder Dieleman - De Groeten (foto: Snowstar Records)

Inspiratie vond je in de eigen geboortestreek, met name de kreken. Wat is de magie van de Axelse kreken?

"Ik kom daar vandaan. Het zijn mysterieuze plekken. Je ziet ze bijna niet, maar toch zijn ze groot. Je gaat ernaar toe om alleen te zijn, te schaatsen, te zwemmen, te vrijen. Het ligt een beetje aan de rand van de maatschappij, half verborgen."

Hoe vertaal je die mysterieuze sfeer in je muziek?

"Ik heb geprobeerd veel toeval te laten zitten en niet alles van tevoren vast te leggen. Ik wil het op het moment laten ontstaan, ook met de band. Met natuurgeluiden over de muziek heen. Er zit toeval in, een samenloop van omstandigheden. Live gaat het sowieso weer anders klinken. Het is tof om niet alles helemaal door te oefenen, maar meer: hoe kunnen we het op dit moment laten gebeuren?

Zeeuws-Vlaanderen wordt vaak afgeschilderd als een tikje achterlijk. Dat vind ik altijd zonde. " Broeder Dieleman

Hoe verklaar je dat je muziek buiten Zeeland misschien nog wel bekender is dan hier?

"Zeeland is maar klein natuurlijk, en ik maak ook geen muziek die makkelijk bij een groot publiek aanslaat. Ik speel inderdaad meer buiten Zeeland dan in Zeeland. Mensen vinden het interessant. Dialect hoeft geen beperking te zijn. Als mensen een beetje moeite doen, kunnen ze het verstaan of het gevoel van de muziek kunnen snappen. Het Zeeuws-Vlaams dialect verdient meer aandacht. Zeeuws-Vlaanderen wordt vaak afgeschilderd als een tikje achterlijk. Dat vind ik altijd zonde. Er is zo'n rijkdom aan verhalen en karakters. Van mij mag er veel meer dialect komen."

Broeder Dieleman in De Zeeuwse Kamer

Je knoopt ook moeiteloos samenwerkingen aan met andere muzikanten (Peter Slager, Douwe Eisenga), ook in andere streken (dichter Tsead Bruinja). Wat hebben jullie gemeenschappelijk?

"Liefde voor taal en een zeker underdog-gevoel. Tsead praat Fries en ik heb tot m'n 25ste alleen Zeeuws-Vlaams gepraat. Daar wordt in de Randstad een beetje lacherig overgedaan. Ik heb daar schijt aan, we gaan gewoon plat praten. Dat heeft hij ook wel een beetje. 't Is allemaal niet moeilijk. We maken muziek. Peter Slager in het Schouws, ik in het Zeeuws-Vlaams. Dat gaat moeiteloos samen. Gewoon doen."

Ben je wel op zoek naar meer waardering?

"Ik krijg echt wel waardering voor wat ik maak. Ik ben blij met wat ik krijg. Ik ga nog naar Vrije Geluiden, naar Radio 5 en Radio 1. Ik kan het bijna niet bijbenen. Financieel is het lastig. Dat is niet altijd makkelijk om je kostje bij elkaar te verdienen. Wat dat betreft zou het wel handig zijn als ik eens een goeie hit zou scoren."

Op welke manier horen de muziek en de foto's bij elkaar?

"De foto's zijn allemaal genomen in het krekengebied. Ik heb gezocht naar het mysterie ervan, de geheimenis die daar rondhangt als je er bent, 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Er gaan veel spookverhalen over rond. Die passen bij de foto's. Dat mysterie probeerde ik te vangen."



Het album Komma is uitgebracht op het label Snowstar Records. Op 30 september start de tournee van Broeder Dieleman met een optreden in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.