Uitslagen oefenduels amateurvoetbal

Het is de voorlaatste week waarin amateurclubs nog oefenwedstrijden spelen, voordat de competitie begint in het weekend van 22/23 september. Tijd dus voor de laatste experimenten van de trainers of is de vaste basiself al bekend? Hieronder een overzicht van de oefenduels van deze week.

Bart Spelier van zaterdag vierdeklasser Rillandia (foto: Frans van Pagee) Oefenduels Uitslagen din 11 sep Patrijzen - Bevelanders 0-1 De Jonge Spartaan - Bruse Boys 3-3 STEEN - Axel afg Serooskerke - Kloetinge 2 3-2 Arnemuiden - De Meeuwen 1-1 NTVV - WIK'57 afg Kloetinge - Yerseke 6-0 DBGC - Duiveland 5-4 Brouwershaven - Nieuwland 3-1 ZSC'62 - Jong Ambon afg MZC'11 - WHS 0-0 Apollo'69 - DwO'15 3-2 SSV'65 - Kapelle 1-0 Oefenduels Programma woe 12 sep Zeelandia Middelburg - Oostkapelle Uitslagen en standen worden ook gepubliceerd op Omroep Zeeland Teletekst. Kijk daarvoor op pagina 656. Mis je een wedstrijd? Aanvullingen/correcties mogen naar sport@omroepzeeland.nl gemaild worden of via Twitter @omroepzldsport