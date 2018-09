Oud-wielrenner Henk Lubberding leert mensen veilig fietsen op e-bike

Er was een heuse pitstraat waar de e-bikers hun fiets technisch konden laten keuren door verschillende fietsenmakers uit de provincie. Ook kon er een bodyscan gemaakt worden, zodat zadels en sturen op de juiste hoogte konden worden gezet.

Henk Lubberding

Ook aan het veilige gebruik van de e-bike werd aandacht besteed door niemand minder dan oud-wielrenner Henk Lubberding. Hij is al een vijf jaar bezig met mensen bewust te maken over veilig fietsen met een e-bike. "Ik zie mensen heel hard rijden op die fietsen, voor sommigen is dat een kick, maar het is echt gevaarlijk." Zo was hij continu bezig mensen rondjes te laten rijden en aanwijzingen te geven.