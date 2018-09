Een tijdelijke wateromleiding bij Terneuzen

Om dit 'kleine' kanaal te maken, moeten er wel flink wat damplaten de grond in worden getrild, in totaal 123 stuks. Dat gebeurt de komende drie weken. Er zijn trillings- en geluidsmeters in de omgeving geplaatst om de effecten van het heien en trillen te monitoren.

Betere doorstroming scheepsvaart

Het doorvaartkanaal is nodig om te voorkomen dat de scheepsvaart te veel last heeft van de bouw van de Nieuwe Sluis. Het wordt gebruikt om schepen om te leiden. Volgens Harm Verbeek van Nieuwe Sluis Terneuzen is dat een primeur. "Dat doen we op de weg heel vaak, maar in de scheepvaart nooit. Dat is geen dagelijkse praktijk".

Door het formaat van het kanaal kunnen niet alle schepen er doorheen. "Er kunnen voornamelijk binnenvaartschepen doorheen tot een maximale lengte van 105 meter en een diepgang van 3 meter. We hebben uitgerekend dat ongeveer 25 procent van wat er nu door door de Middensluis vaart door de sluis kan blijven varen. Dat lijkt weinig, maar als een schip helemaal stil ligt, kost het veel meer. We houden die schepen toch in beweging," aldus Verbeek.

(foto: De Nieuwe Sluis)

De graafwerkzaamheden beginnen in oktober en het kanaal wordt waarschijnlijk begin 2019 in gebruik genomen, als er met de bouw van de Nieuwe Sluis wordt begonnen. Zodra deze af is, wordt het kanaal weer dichtgemaakt.

Verzin een naam!

De officiële naam van het bijzondere kanaal is nog een tikkeltje saai: doorvaartkanaal. "Omdat het maar een tijdelijk kanaal is, hebben we zelf niets verzonnen, maar als mensen suggesties hebben, kunnen die gemaild worden naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu. We zien ze graag tegemoet", zegt Verbeek lachend.