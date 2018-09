Werk Scheldewijk stil na vondst radioactief afval

Radioactief afval op Scheldekwartier (foto: HV Zeeland)

Een afvalverwerker heeft de gemeente Vlissingen op de hoogte gebracht. De container waar het afval in zat, is bij de afvalverwerker apart gezet, in afwachting van nader onderzoek. Pas als de uitkomsten bekend zijn, kan het werk in de Scheldewijk eventueel hervat worden.

Geen gevaar voor de omgeving

"Onderzoek moet uitwijzen uit welk deel van de grond het komt en of vervolgonderzoek nodig is", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er kan nog meer liggen. Daarom hebben we voor nu het werk stilgelegd.

Het terrein is afgesloten en er is extra bewaking. Vandaag heeft de brandweer opnieuw metingen uitgevoerd, daarbij zijn geen verhoogde waardes gemeten. Op het terrein worden alle kabels en leidingen verwijderd om het terrein bouwrijp te maken.

Lees ook: