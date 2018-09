Heel de wereld komt naar Middelburg voor het Etty Hillesum Congres

Het driedaagse congres begon vandaag met de opening van een Etty Hillesum expositie, van de Italiaanse kunstenares Lucrezia Zanardi. Verder is er een voorstelling in het Provinciehuis, en zijn er lezingen. Het congres wordt gehouden, zodat de 35 aanwezige onderzoekers hun meningen naast elkaar kunnen leggen, en informatie kunnen uitwisselen.

Etty Hillesum werd 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Ze groeide op in Deventer en woonde en studeerde later in Amsterdam. Zij kon in de oorlogsjaren onderduiken, maar koos daar niet voor. "Ik wil het lot van mijn volk delen", zei ze tegen een vriend die haar wanhopig wilde overtuigen bij hem onder te duiken. Via Westerbork werd zij naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd zij op 29-jarige leeftijd op 30 november 1943 omgebracht. Over het leven in kamp Westerbork schreef ze meerdere brieven die bewaard zijn gebleven.