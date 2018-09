Nieuw evenementenbeleid moet voor betere planning in Hulst zorgen

Hulst vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier uit Goes)

Het huidige evenementenbeleid bestaat al sinds 2005 en zorgt daardoor voor verwarring met name over de planning van festiviteiten. Momenteel is het zo dat als aanvragen geen bezwaar opleveren voor de openbare orde, de vergunningen moeten worden verleend. Daardoor kan het gebeuren dat er een ongewenste samenloop van evenementen is. Een evenementenkalender moet dat voorkomen. Verder is per kern een maximum aantal dagen vastgesteld waarop evenementen met luide muziek mogen plaatsvinden.

De gemeenteraad vergaderde gisteren over het nieuwe evenementenbeleid

De partijen van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken gaven gisteravond hun zienswijze over het nieuwe beleid en hadden ook enkele aanvullingen. Zo moet er volgens de PvdA vaker gecontroleerd worden of de evenementen geen geluidsoverlast veroorzaken. De SP kon nergens in de nota vinden dat de vergunninghouder aanwezig moet zijn bij z'n evenement. Volgens burgemeester Jan-Frans Mulder is dit punt vanzelfsprekend.

Eind dit jaar stemt de gemeenteraad over de nieuwe nota.