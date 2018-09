Zeeland is goudkust van Nederland

Het gaat in onze provincie om 3.300 huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen.

Villa in Noordgouwe te koop voor 2,35 miljoen (foto: Funda)

Het CBS heeft hiervoor naar alle belastingaangiftes gekeken en naar de gegevens van het Kadaster. Omdat grondbezit ook tot vermogen wordt gerekend, is het logisch dat provincies met veel agrarische bedrijven ook veel miljonairs tellen. Binnen Zeeland wonen de meeste miljonairshuishoudens - in verhouding tot het aantal huishoudens - in de gemeente Sluis. Veere komt op de tweede plaats. Helemaal onderaan eindigt Vlissingen, met 0,5 procent.

Kaart

