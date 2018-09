Zeeland wordt wakker: radioactief afval, miljonairs en Etty Hillesum

Radioactief afval op Scheldekwartier (foto: HV Zeeland)

Werk Scheldekwartier stilgelegd

De gemeente Vlissingen heeft de werkzaamheden in de Scheldewijk stilgelegd. Dat komt na de ontdekking dat afgevoerd metaal radioactief is. Volgens de gemeente gaat het om een licht verhoogde waarde en loopt de omgeving geen gevaar. Het werk wordt uitgevoerd op het Scheldekwartier, achter de Paul Krugerstraat.

Villa in Noordgouwe te koop voor 2,35 miljoen (foto: Funda)

Miljonairs

Je zou Zeeland de goudkust van Nederland kunnen noemen. Tenminste wanneer je kijkt naar de cijfers over 2016 die het CBS vanochtend publiceerde: 1,9 procent van alle Zeeuwse huishoudens is miljonair, het hoogste percentage van Nederland. Het gaat in onze provincie om 3300 huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen.

Etty Hillesum congres (foto: Omroep Zeeland)

Etty Hillesum

Middelburg vormt deze dagen het decor van het Etty Hillesum Congres. Onderzoekers en belangstellenden van over de hele wereld houden zich bezig met de dagboeken en brieven van de Joodse die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in Auschwitz.

Wolken achter het stadhuis van Hulst (foto: Jac. v.d. Zanden)

Het weer

Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft droog. Wel waait het stevig, tot windkracht 6 aan zee. De middagtemperatuur loopt op tot 20 graden. In het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 24 graden worden. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.