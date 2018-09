Deel dit artikel:













'Ook Zeeland moet aansluiten bij Statiegeldalliantie'

In navolging van alle dertien Zeeuwse gemeenten, moet ook de provincie toetreden tot de statiegeldalliantie. Dat vinden PvdA, GroenLinks en 50PLUS in Provinciale Staten. Daarom dienen die partijen een motie in.

Partijen willen dat ook Zeeland zich aansluit bij Statiegeldalliantie (foto: Omroep Zeeland) De Statiegeldalliantie is een initiatief om ook op kleine flessen en blikjes statiegeld te gaan heffen om zwerfvuil tegen te gaan. Al meer dan 775 Belgische en Nederlandse organisaties hebben zich aangesloten, waaronder bijna alle gemeenten in Nederland en alle provincies, behalve Zeeland. Ook al bepaalt de provincie niet of er statiegeld op blikjes en kleine flessen wordt geheven, toch vindt Gerwi Temmink van GroenLinks het belangrijk dat de provincie Zeeland zich aansluit: "Hoe meer druk op de ketel, hoe beter. Gemeenten en provincie hebben een Zeeuws klimaatakkoord getekend en het is dan ook belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft." Gerwi Temmink legt uit waarom hij vindt dat de provincie zich aan moet sluiten bij de Statiegeldalliantie Op 21 september stemmen de Provinciale Staten over de motie van de drie partijen.