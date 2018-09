Negen maanden vertraging, maar nu kan de nieuwste fabriek van Yara eindelijk draaien

Ureum-8 is een fabriek waarin ureumoplossing wordt verwerkt tot kunstmestkorrels. Voorheen gebeurde dit in een tientallen jaren oude fabriek, de bekende gele priltoren die je van een afstand kunt zien als je naar Yara rijdt. Die fabriek stootte relatief veel stof en ammoniak uit en was verouderd.

De bekende gele prilltoren van Yara die inmiddels buiten bedrijf is (foto: Omroep Zeeland)

Daarom werd er gebouwd aan een nieuwe fabriek, de Ureum-8. Voor een deel zelf ontworpen door Yara en grotendeels in elkaar gezet door een Italiaanse firma die gespecialiseerd is in de bouw van ureumfabrieken. In totaal duurde dat proces zo'n drie jaar waarbij honderden mensen per dag extra aan het werk waren in Sluiskil. Dat had korter kunnen zijn als er geen kink in de kabel was gekomen.

Maanden vertraging: arbeidsconflict en laswerk

De bouw liep van de nieuwe fabriek liep negen maanden vertraging. Werknemers van een onderaannemer hadden het werk neergelegd, omdat ze geen loon hadden gekregen. De Italiaanse hoofdaannemer stopte de samenwerking en ging op zoek naar een nieuwe onderaannemer. Nadat de bouw was hervat bleek dat een deel van het laswerk niet goed was gegaan en dat dat allemaal opnieuw moest. "Yara moest als klant al die tijd afwachten, maar we zijn nu super enthousiast dat hij eindelijk opgestart kan worden", zegt veiligheidsman Franklin Maas

De Ureum 8 vervangt de laatste (gele) prilltoren. Die prilltoren stootte te veel ureumstof uit. In verband met verscherping van de wetgeving vroeg Yara een tijdelijke gedoogvergunning aan, om de oude fabriek toch te kunnen laten werken. Begin dit jaar werd die vergunning niet opnieuw aangevraagd en liep Yara het risico op een forse boete. Uiteindelijk is de gele toren eind juli stilgelegd, dus vlak voordat de nieuwe fabriek het werk over kon nemen.

Minder uitstoot van ureumstof

Ureum-8 voldoet straks aan de nieuwste eisen; de fabriek stoot minder uit, kan meer produceren en is milieuvriendelijker. Volgens veiligheidsdeskundige Franklin Maas merken omwonenden nauwelijks iets van de nieuwe fabriek: "Qua geluid mag de fabriek niet meer lawaai maken dan 85 decibel. We controleren straks ook, als hij draait, of dat het geval is. We willen wel een goede buur blijven", zegt Maas.