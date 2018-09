'Buizerdboom' nu écht tegen de vlakte

Met een graafmachine werd zand aan de zijkant van de boom weggegraven (foto: Omroep Zeeland)

Projectleider Raymond Versloot is blij dat de boom eindelijk omver is. "Nu loopt het werk geen vertraging op", aldus Versloot over het kruispunt wat gemaakt moet worden. "We waren ervan uitgegaan dat we de buizerd op tijd uit zijn nest zouden krijgen, dus we maakten ons nog geen zorgen."

Tot vorig jaar stond er een hele rij bomen bij het kruispunt van de A58 bij Vlissingen en Oost-Souburg, maar die moesten wijken voor de aanleg van het nieuwe kruispunt. De boom waar de buizerd zijn nest had, bleef als enige gespaard. De buizerd is een beschermde diersoort en dat geldt dus ook voor het nest. De boom moest zelfs worden ondersteund, omdat die anders uit zichzelf zou omvallen. Met het plaatsen van nestkasten in bomen rondom het kruispunt, werd de buizerd verleid te verhuizen. Of die strategie uiteindelijk doorslaggevend is geweest voor het vertrek van de vogel, is niet duidelijk. Feit is dat de vogel gevlogen is, maar waar naartoe, dat weet niemand.

Het kostte uiteindelijk weinig moeite om de boom om te hakken. Rond de boom was al zand gelegd, waardoor hij uitdroogde. Nadat een graafmachine wat zand had weggegraven en de ondersteuning had weggehaald, werd kort gezaagd met een kettingzaag, waarna de 'buizerdboom' tegen de vlakte ging. De boom wordt in stukken gezaagd en daarna afgevoerd.

De 'buizerdboom' is tegen de vlakte (foto: Omroep Zeeland)

Voor de aannemer betekent het weghalen van de boom dat het werk voorlopig even stilligt. "We moeten nu een paar maanden wachten", aldus projectleider Raymond Versloot. "Er wordt nu een aanbesteding gedaan door verschillende partijen. In november kiezen we dan iemand die het kruispunt gaat bouwen en hopelijk kan het werk dan in december beginnen."