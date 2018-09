Boot uitgebrand bij Arnemuiden, mogelijk brandstichting

De brandweer rukte 's middags uit om de boot te blussen. (foto: Brandweerkazerne Arnemuiden)

De brand werd gisteren rond 15.45 uur ontdekt in de boot die afgemeerd lag in het kanaal ter hoogte van de Keetweg. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens HV Zeeland had de brandweer het vuur snel onder controle, maar gisteravond rond 22.00 uur ging de pieper opnieuw af en moest de brandweer nablussen.

's Avonds moest de brandweer opnieuw uitrukken om na te blussen. (foto: Rens Marijs (via Brandweerkazerne Arnemuiden))

"Het zou mogelijk brandstichting kunnen zijn", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "We hebben de eigenaar van de boot nog niet kunnen achterhalen. De boot staat niet geregistreerd en niemand heeft zich gemeld." De brand wordt niet verder onderzocht, de boot wordt door Rijkswaterstaat of de gemeente weggehaald.