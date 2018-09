Oreel en De Jong ook volgend jaar bij Destil-Parkhotel

Lars Oreel (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg)

De Jong werd dit jaar door bondscoach Peter Zijerveld opgenomen in de KNWU-selectie voor beloftevolle renners tot 23 jaar. In de Nederlandse selectie reden hij de ZLM Tour. De Jong werd in die koers twintigste. Ook Oreel deed mee aan de Zeeuwse Nations Cup-wedstrijd, hij vertegenwoordigde de districtsploeg.

Het wordt voor beide renners hun tweede jaar bij Destil-Parkhotel Valkenburg.